Hem iş hem alışveriş

Hem iş hem alışveriş

Müzisyen Oğuzhan Koç'la 26 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan oyuncu Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Aşk Taktikleri 2' filminin çekimlerine devam ediyor. Oyuncu, önceki gün Metropol AVM'de yapılan sette objektiflere yansıdı. Özdemir, giydiği turuncu elbisesi ile dikkat çekerken, sette hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu çekim aralarında mağazaları turlayarak alışveriş yaptı.