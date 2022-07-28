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28 Temmuz 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 10:30:00

Hem iş hem alışveriş

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Müzisyen Oğuzhan Koç'la 26 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan oyuncu Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Aşk Taktikleri 2' filminin çekimlerine devam ediyor.

Müzisyen Oğuzhan Koç'la 26 Ağustos'ta dünyaevine girecek olan oyuncu Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Aşk Taktikleri 2' filminin çekimlerine devam ediyor. Oyuncu, önceki gün Metropol AVM'de yapılan sette objektiflere yansıdı. Özdemir, giydiği turuncu elbisesi ile dikkat çekerken, sette hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu çekim aralarında mağazaları turlayarak alışveriş yaptı.

Etiketler : Hem iş hem alışveriş Müzisyen Oğuzhan Koç 26 Ağustos
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