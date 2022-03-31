Hem gelin hem damat

Manken Şebnem Schaefer damat oldu. Bir gelinlik mağazasının açılışına katılan Schaefer, hiç evlenmemesine rağmen podyumlarda çok kez beyazlar içinde yer aldığını söyledi. Model, "Ne zaman gelinlik giysem, her seferinde not ettim. Meslek hayatım boyunca 100. kez gelinlik giydim. Hiç evlenmeden 100 kez gelinlik giymek nasıl bir duygu diye sorarsanız da; sanırım bir gün evlenirsem, o gün giyeceğim gelinliği asla unutamayacağım" dedi.