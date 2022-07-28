Hediye yerine bağış isteği

En son ekranlara veda eden 'Gülümse Kaderine' dizisinde yer alan oyuncu Mine Tugay, Tohum Otizm Vakfı'na el uzattı. 44 yaşına basan oyuncu, hediye yerine bağış istedi. Oyuncu, sosyal medya hesabından Tohum Otizm Vakfı'na bağış kampanyası başlatarak, "Otizmli çocukların tek çareleri olan yoğun, özel ve sürekli eğitimlerine devam edebilmeleri için desteğinize ihtiyaçları var. Doğum günüm, otizmli çocuklara umut olsun" dedi.

