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09 Şubat 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 14:30:00

Hediye yerine bağış isteği

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TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklara el uzattı.

TRT'nin 'Masumlar Apartmanı' dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklara el uzattı. 16 Şubat'ta 38 yaşına girecek olan oyuncu, hediye yerine bağış istedi. Oyuncu, sosyal medya hesabından Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlatarak, "Haydi, hep birlikte engelleri kaldıralım ve desteklerimizle büyük bir değişim başlatalım" dedi.

Etiketler : Hediye yerine bağış isteği Aslıhan Gürbüz Masumlar Apartmanı
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