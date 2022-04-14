Damla Sönmez ve Simay Barlas'la başrolünü paylaştığı 'Aziz' dizisinde rol alan Murat Yıldırım Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na el uzattı. 43 yaşına basan oyuncu, hediye yerine bağış istedi. Oyuncu, sosyal medya hesabından Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na bağış kampanyası başlatarak, "Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacak" dedi.

