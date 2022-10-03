Hedef 30 metre

Yaz aylarını Ege sahillerinde güneşin tadını çıkararak geçiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, dalışa merak sardı. Daha önce Meksika-Cancun'da 25 metre derinliğe dalarak köpek balıklarıyla yüzen Taşpınar, yeni hedefini açıkladı. 16 yaşından itibaren daldığını ve padi dalgıç öğretmeni olan Taşpınar, tüpsüz 30 metre dalacak. Taşpınar, en son tüpsüz olarak 20 metre derinliğe dalış yapmıştı.