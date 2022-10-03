VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sovyetler bitiremedi Rusya tamamladı
Avrupa'da enerji krizi
Türkiye Eurofighter'a mı yöneliyor?
"Yandaş olmak fondaş olmaktan iyidir"
Kremlin'in hesapları bozuldu
Sıcaklıklar bir anda düşecek!
İran'da "Hamaney'e ölüm" sesleri
"Rusya uzayda yeni bir savaş başlatabilir"
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin
Altılı masa şaşırtmadı! Elde var sıfır
AK Parti çalışmalara hız verdi!
"Yunanistan Lozan'dan çıkmış sayılır"
Barış yok karşılaştık
Kurşun döktürüp geldik
Hedef 30 metre
Bayıltan fotoğraf
Ekimde aşk başkadır
Milli takıma uğurlu geldik
Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor
10 soruda bipolar testi
‘Sağlıklı yaşam' meme kanseri riskini azaltıyor
Minikleri okula "ittirerek" götürmeyin uyarısı
Grip aşısı olmak için geç kalmayın
03 Ekim 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 11:30:00

Hedef 30 metre

ABONE OL

Yaz aylarını Ege sahillerinde güneşin tadını çıkararak geçiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, dalışa merak sardı.

Yaz aylarını Ege sahillerinde güneşin tadını çıkararak geçiren sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, dalışa merak sardı. Daha önce Meksika-Cancun'da 25 metre derinliğe dalarak köpek balıklarıyla yüzen Taşpınar, yeni hedefini açıkladı. 16 yaşından itibaren daldığını ve padi dalgıç öğretmeni olan Taşpınar, tüpsüz 30 metre dalacak. Taşpınar, en son tüpsüz olarak 20 metre derinliğe dalış yapmıştı.

Etiketler : Hedef 30 metre Eda Taşpınar Meksika-Cancun
Duvaklı Hande

Duvaklı Hande
Görmezden geliniyoruz

Görmezden geliniyoruz
Rodin ile rekabet halindeyiz

Rodin ile rekabet halindeyiz
Sinemaya varım

Sinemaya varım
Bu dostluk 42 yıllık

Bu dostluk 42 yıllık
Trabzon'da çocuk oldu

Trabzon'da çocuk oldu
Mezun oyunu

Mezun oyunu
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
2 Aralık'ta vizyonda

2 Aralık'ta vizyonda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes