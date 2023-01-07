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07 Ocak 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 11:00:00

Hazırlanma atışması

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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, gidecekleri etkinlik öncesi Instagram hesabından tatlı bir atışma yaşadı.

Geçtiğimiz temmuz Almanya'da nikâh masasına oturan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, gidecekleri etkinlik öncesi Instagram hesabından tatlı bir atışma yaşadı. 35 yaşındaki Gürel, davete eşinden önce hazırlanınca, bir paylaşım yaparak, "Serkan'dan önce hazırlandıysam belgelerim" notunu düştü. Çayoğlu ise eşine cevap olarak, "Üç dakika falan sanırım" yazdı. İkilinin atışması sevenleri tarafından çok beğenildi.

Etiketler : özge gürel serkan çayoğlu atışma
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