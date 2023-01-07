Hazırlanma atışması

Geçtiğimiz temmuz Almanya'da nikâh masasına oturan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, gidecekleri etkinlik öncesi Instagram hesabından tatlı bir atışma yaşadı. 35 yaşındaki Gürel, davete eşinden önce hazırlanınca, bir paylaşım yaparak, "Serkan'dan önce hazırlandıysam belgelerim" notunu düştü. Çayoğlu ise eşine cevap olarak, "Üç dakika falan sanırım" yazdı. İkilinin atışması sevenleri tarafından çok beğenildi.