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11 Haziran 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 11:30:00

Hayri yarışı

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'Camdaki Kız'ın ikinci sezonunda senaryoya dahil olacak olan Hayri karakteri için Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu ve Burak Deniz ile görüşmeler başladı.

'Camdaki Kız'ın ikinci sezonunda senaryoya dahil olacak olan Hayri karakteri için Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu ve Burak Deniz ile görüşmeler başladı.

Burcu Biricik'in başrol oynadığı 'Camdaki Kız' dizisinin ikinci sezonuna sürpriz bir oyuncu dahil olacak. Büyük bir ilgiyle izlenen dizide Nalan (Burcu Biricik) karakterinin eski erkek arkadaşı Hayri'nin projeye dahil olmasıyla hikaye başka bir boyuta geçecek. Hayri karakteri için kulislerde Erkan Kolçak Köstendil, Uraz Kaygılaroğlu ve Burak Deniz'in ismi geçiyor. 'Çukur' dizisi final yapan Erkan Kolçak Köstendil ve 'Maraşlı' projesi geçen hafta erken final yapan Burak Deniz öne çıkan isimler olurken seçilen oyuncu dizinin ikinci sezonunda kamera karşısına geçecek. 'Hayri yarışını' kimin kazanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Etiketler : Camdaki Kız Erkan Kolçak Köstendil Uraz Kaygılaroğlu Burak Deniz
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