Hayırlı evlat

Oyuncu Burcu Kara, oğlu Can ile annesi Fatma Kara'yı ziyaret etti. Gitmişken annesinin evini de temizleyen Burcu Kara, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. O anları Kara, "Bir kaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Ne olursan ol, kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi?" yazarak yayınladı.