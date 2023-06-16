VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Aileyi sapkın akımlara karşı koruyacağız"
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı
Lisenin patili öğrencileri
Kuruyemişçi enkazında ayçiçekleri yeşerdi
İstanbul'da zehirli denizanası paniği
Kuzulara anne şefkati
16 Haziran 2023 Cuma 15:47:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 15:47:00

Hayırlı evlat

ABONE OL

Annesi Fatma Kara'yı ziyaret eden oyuncu Burcu Kara, annesinin evini temizledi.

Oyuncu Burcu Kara, oğlu Can ile annesi Fatma Kara'yı ziyaret etti. Gitmişken annesinin evini de temizleyen Burcu Kara, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. O anları Kara, "Bir kaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Ne olursan ol, kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi?" yazarak yayınladı.

Etiketler : burcu kara fatma kara magazin
Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi
Annesi ameliyat oldu

Annesi ameliyat oldu
Kızımla aramızda bir enerji var

Kızımla aramızda bir enerji var
Hayali İngilizce albüm

Hayali İngilizce albüm
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum

Banu Zorlu: Maço erkek seviyorum
Anadolu buluşması

Anadolu buluşması
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX