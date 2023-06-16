Hayırlı evlat
Annesi Fatma Kara'yı ziyaret eden oyuncu Burcu Kara, annesinin evini temizledi.
Oyuncu Burcu Kara, oğlu Can ile annesi Fatma Kara'yı ziyaret etti. Gitmişken annesinin evini de temizleyen Burcu Kara, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. O anları Kara, "Bir kaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Ne olursan ol, kim olursan ol sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi?" yazarak yayınladı.