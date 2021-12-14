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14 Aralık 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 10:00:00

Hayatları alabora olacak

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Oyuncu Cemal Hünal, senaryosunu yazdığı 'Alabora Hayatlar' filminde Belçim Bilgin ile başrolü paylaşacak.

Oyuncu Cemal Hünal, senaryosunu yazdığı 'Alabora Hayatlar' filminde Belçim Bilgin ile başrolü paylaşacak. Ekip önceki gün sete çıktı. Cemal Hünal oyunculuğun yanı sıra senarist kimliğiyle de gündeme gelmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun senaryosunu yazdığı "Alabora Hayatlar' adlı filmin hazırlıklarını tamamladı. Yönetmenliğini Alican Gebeş'in yaptığı, Hünal'ın kaleme aldığı filmde Hünal'a başrolllerde Belçim Bilgin eşlik edecek. Filmde iki ünlü isim, 17 yıllık evli bir çifti canlandıracak. Kadın- erkek ilişkilerini etkileyici bir dille sorgulayan filmin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Hünal yapımla ilgili, ''Kendimi güzel hissediyorum. Kostümler harika. Tatlı bir heyecan var. İyi olacak diye bekliyorum. Herkes için hayırlısı olsun'' dedi.

Etiketler : Hayatları alabora olacak Cemal Hünal Belçim Bilgin
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