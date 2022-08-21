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21 Ağustos 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 12:30:00

Hayatını film yapacak

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Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına şarkıcı ve oyuncu Kutsi konuk oldu.

Hülya Koçyiğit'in TRT'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına şarkıcı ve oyuncu Kutsi konuk oldu. Dizi ve sinema dünyasının ele alındığı yapımda Kutsi, hayatını filme çekmek istediğini söyledi. Küçük yaşlarda eve giderken çöpün kenarında duran tek telli bir mandolinle müziğe ilgisinin başladığını belirten Kutsi, "Tek telli mandolin hikayemin film senaryosunu kendi çapımda paragraf paragraf yazmaya başladım. Hem çok ağlıyorsun senaryo içerisinde hem çok gülüyorsun. Çok güzel köşeleri var. Adım atıyorum, arkadaşlarımla bir ekip oluşturuyoruz. Ben sobalı evde sobanın yanında, evin içerisinde konser veriyordum tek başıma. Sonra balkona mandolinle çıktım. Ondan sonra gitar girdi hayatıma ve ilk bestemi yaptım" dedi.

Etiketler : trt hülya koçyiğit film gibi hayatlar kutsi
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