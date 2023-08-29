Cansever daha önce İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Benim Hayatım' şarkısını yeniden yorumladı. Teklisinin tanıtımında Cansever, hayatının film yapılmasını istediğini söyledi. Şarkıcı, "Hayatım film olsun istiyorum. Öldükten sonra bana film yapılmış ben görmemişim bana ne faydası var. Yaşarken çekilsin bende göreyim. Gonca Vuslateri ve Ecem Erkek çok iyi oyuncular ikisini de çok seviyorum filmimde ikisinden birinin beni oynamasını çok isterim" dedi.

