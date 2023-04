Hayatı ertelemiyor

'Sipahi' dizisi reytinge yenik düşen oyuncu Kaan Yıldırım, hayatı ertelememe kararı aldığını söyledi. Vogue Türkiye için kamera karşısına geçen oyuncu, son yıllarda yaşanan afetler ve olaylar sonrası radikal bir karar aldığını söyledi. Oyuncu, "Yaşadığımız her zor durum farklı ve ben de her seferinde farklı hissediyorum o ânın getirdikleriyle. Artık hayatta kendime göre belli bir tecrübem var ve kaçmamanın bana daha iyi geldiğini deneyimledim. Şu an yaşamam gereken şeyi ertelememeye çalışıyorum" dedi.