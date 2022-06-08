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08 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 12:00:00

Hayal etmekten vazgeçmedim

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Yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ayrılıkları iddia edilen oyuncu Hande Erçel, hayalperest olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ayrılıkları iddia edilen oyuncu Hande Erçel, hayalperest olduğunu söyledi. Oyuncu, "Şartlar ne kadar zorlarsa zorlasın kendime inanmaktan ve hayal etmekten vazgeçmedim" dedi. En son ekranlara veda eden 'Sel Çal Kapımı' dizisinin başrolünde yer alan Erçel, yeni projesinde canlandırmak istediği karakterin özelliklerini söyledi. Oyuncu, "Sadece içime çok sinen, izleyiciye ilham verebilecek ve sınırlarımı zorlayacak bir karakterle ekrana dönmek istiyorum" dedi.

Etiketler : Hayal etmekten vazgeçmedim Hande Erçel hayalperest
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