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29 Ağustos 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 13:30:00

Havalimanında Manga sürprizi

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Manga, İstanbul Havalimanı'nda sevenlerine sürpriz bir konser verdi. G

Manga, İstanbul Havalimanı'nda sevenlerine sürpriz bir konser verdi. Grup, performanslarında VEYasin ile birlikte ortak yayınladıkları yeni şarkıları Kırıla Kırıla'yı da seslendirdi. İGA Pass'in ev sahipliğini yaptığı etkinlikte, Manga'nın akustik konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. İzleyicilerin alkışlarıyla son bulan etkinlikte grup üyelerin sempatik halleri yüzleri gülümsetti.

Etiketler : Manga sürprizi Manga İstanbul Havalimanı
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