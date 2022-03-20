Hava kirliliği akciğerde hasar yapıyor

Günümüzde hava kirliliği astımlı hastaların sağlığını etkileyen en önemli sorunların başında geliyor. Hava kirliliğinin astım sıklığını ve astım nedenli acil başvurularını artırdığının altını çizen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Soyer, "Havanın kirli oluşu solunum yollarının geçirgenliğini artırır ve hasarlanmasına neden olur. Günümüzde küresel enerjinin büyük kısmı fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu yakıtların yanması ile karbondioksit, metan gazı, siyah karbon, nitrojen oksitler ve sülfatlar açığa çıkıyor. Bu tarz hava kirleticileri solunum yollarının geçirgenliğini artırır ve hasarlanmasına neden olur. Sonuç olarak akciğerlerde hassasiyete, balgam oluşumuna ve astım atağına yol açar" dedi. Astım hastalarının mümkün olduğunca iç ve dış ortam hava kirliliğinden uzak durması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özge Soyer, astım hastalarının çok soğuk havalarda veya hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalarını, pencereleri kapalı tutmalarını ve gerekmediği sürece dışarıya çıkmamalarını önerdi. Soyer, "Eğer kirli havalarda dışarıya çıkmaları gerekli ise maske takıp çıkmayı tercih etmeli, her zaman ilaçlarını düzenli kullanmalı ve nefes açıcılarını yanlarından ayırmamalıdırlar" diye uyardı.

