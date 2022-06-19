Hastanede Babalar Günü kutlaması

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Babalar Günü'nde hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Personelin de katıldığı sürpriz ziyaretle çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Babalar Günü'nü hasta yataklarında karşılayan babaların ailelerinden ayrı olma hüzünleri giderilmeye çalışıldı. Prof. Dr. Yiyit, ziyaret sırasında Babalar Günü anısına hediyeler verdiği hastalarla sohbet etti.

