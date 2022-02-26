Hastalık sürecinde de işi bırakmadı

Oyuncu, "Bana kanser tanısı konulduğunda ilk önceliğim, tedavi sürecinde el verdiğince çalışmaya devam ettim. Beklediğim kadar uzun süremese de, elimden geldiğince kendimi işime verdim" dedi. Ergüder, 'Menajerimi Ara' dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklamış ve uzun süredir kemoterapi görmüştü.

