26 Şubat 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 19:00:00
Hastalık sürecinde de işi bırakmadı
Meme kanserini atlattıktan sonra 'Oğlum' dizisiyle setlere dönen Canan Ergüder 'Pi Kadın Kanserleri Derneği'nde deneyimlerini anlattı.
Oyuncu, "Bana kanser tanısı konulduğunda ilk önceliğim, tedavi sürecinde el verdiğince çalışmaya devam ettim. Beklediğim kadar uzun süremese de, elimden geldiğince kendimi işime verdim" dedi. Ergüder, 'Menajerimi Ara' dizisi esnasında meme kanserine yakalandığını açıklamış ve uzun süredir kemoterapi görmüştü.