Harbiye sezonunu kapattı

Yıldız Tilbe, Açıkhava Tiyatrosu'nda Harbiye sezonunu sevenleriyle birlikte kapattı. Kerki Solfej sonbahar konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen sanatçı, soğuk havaya rağmen geçmişten günümüze seslendirdiği şarkılarıyla yürekleri ısıttı. Elbisesinin göğüs dekoltesini sevmediğini söyleyen Tilbe, "Aslında hiç bir elbisemin bu kısmını sevemiyorum. Kalbim boş olduğundan mı acaba'' diyerek seyircisinden büyük alkış aldı.