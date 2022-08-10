Harbiye özlemine virüs engeli
Şarkıcı Sıla koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Sıla, üç yıl sonra Harbiye Açıkhava'da vereceği konserlerini iptal etti.
Şarkıcı Sıla koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Sıla, üç yıl sonra Harbiye Açıkhava'da vereceği konserlerini iptal etti. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren şarkıcı, "Dün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Hastalıktan dipçik gibi kalkarım da, konserlerimizi erteleyecek olmak beni gerçekten üzdü. Kavuşmamız ekim ayına kısmetmiş" dedi.