VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmara Adası açıklarında gemi kazası
58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda beşinci gün
Konutların turizm amaçlı kiralanması ile emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, kom...
İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerden güneye geçmelerini istedi
Mehmetçik ve Filistin için sabah namazında dua edildi
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
13 Ekim 2023 Cuma 08:51:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 08:51:00

Hapsi isteniyor

ABONE OL

Bir mekanda Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can'ı darp ettiği öne sürülen Cengiz Kurtoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bir mekanda Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can'ı darp ettiği öne sürülen Cengiz Kurtoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Hakim karşısına çıkan Cengiz Kurtoğlu "Mustafa Can bulunduğumuz mekanda Orhan Gencebay ve beni rahatsız edici konuşmalar yaptı. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli'dir' dedi" diye konuştu.

BİR YIL 9 AYA KADAR

Usta sanatçı Kurtoğlu, müştekiye kötü söz söylemediğini belirterek, eliyle ittiği müştekiye bıçakla vurduğu iddiasını kabul etmedi. Savcı, Cengiz Kurtoğlu'nun "Haksız tahrik altında basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Etiketler : Orhan Gencebay Usta sanatçı Kurtoğlu Ciguli
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX