Hapsi isteniyor

Bir mekanda Orhan Gencebay'a hakaret ettiği gerekçesiyle Mustafa Can'ı darp ettiği öne sürülen Cengiz Kurtoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Hakim karşısına çıkan Cengiz Kurtoğlu "Mustafa Can bulunduğumuz mekanda Orhan Gencebay ve beni rahatsız edici konuşmalar yaptı. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli'dir' dedi" diye konuştu.

BİR YIL 9 AYA KADAR

Usta sanatçı Kurtoğlu, müştekiye kötü söz söylemediğini belirterek, eliyle ittiği müştekiye bıçakla vurduğu iddiasını kabul etmedi. Savcı, Cengiz Kurtoğlu'nun "Haksız tahrik altında basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.