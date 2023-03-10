Hangarda donarak çektik

Burcu Kara ile Yosi Mizrahi'nin başrolünde yer aldığı 'Uçuş 811' adlı sinema filmi yarın vizyona giriyor. İstanbul'dan New York'a gitmek üzere havalanan bir uçakta yaşananları konu alan filmin gösterimi önceki akşam AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşti. Hazırlık süreci yaklaşık bir yıl süren film hakkında bilgi veren Burcu Kara, ''Tamamı uçakta geçen farklı ve çok katmanlı bir film oldu. İlk andan itibaren heyecanla çalıştım. Tekrar tekrar izlenebilecek çok katmanlı bir iş oldu. Geçen kış bir uçak hangarında adeta donarak çektik filmi'' dedi.

