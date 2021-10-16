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16 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 18:00:00

Hamlet dizisine görkemli gala

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Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan'ın rol aldığı 'Hamlet' dizisinin galası yapıldı.

Yönetmenliğini Kaan Müjdeci'nin yaptığı Hamlet dizisi, Adalar'daki fayton krallığı üzerinden bir ailenin dramını konu alıyor. Şebnem Bozoklu, yönetmenin atlar başta olmak üzere tüm hayvanlarla iletişiminin ne kadar güçlü olduğuna değinirken, Müjdeci'nin dizide kendisine rol arkadaşı olarak gerçek bir kurt seçtiğini anlattı.

Etiketler : erdal beşikçioğlu elit işcan şebnem bozoklu hatice aslan hamlet dizisi magazin haberleri
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