Hamlet dizisine görkemli gala

Yönetmenliğini Kaan Müjdeci'nin yaptığı Hamlet dizisi, Adalar'daki fayton krallığı üzerinden bir ailenin dramını konu alıyor. Şebnem Bozoklu, yönetmenin atlar başta olmak üzere tüm hayvanlarla iletişiminin ne kadar güçlü olduğuna değinirken, Müjdeci'nin dizide kendisine rol arkadaşı olarak gerçek bir kurt seçtiğini anlattı.