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12 Mart 2022 Cumartesi 18:30:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 18:30:00

'Hakim'le dönüyor

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Your Honor dizisinden uyarlanan, başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Your Honor dizisinden uyarlanan, başrolünde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan ve Uğur Yücel'in yer aldığı Hakim dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Bir süredir setlere ara veren oyuncu Burcu Kara, yapıma dahil oldu. Oyuncu, projede bir polis memuruna hayat verecek.


Etiketler : hakim dizi erdal beşikçioğlu
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