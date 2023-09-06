Hakareti affetmedi

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakaret eden Göksel Güllü'yü affetmedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Güllü, Twitter'dan Terim'e yönelik ağır küfür ve hakaretlerde bulundu. Terim, Güllü'nün kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve itibarını zedelediği iddiasıyla açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Terim'i haklı bulan mahkeme, Göksel Güllü'yü 5 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti. Göksel Güllü, tazminatı 2 yıllık faiziyle birlikte Fatih Terim'e ödeyecek. Neslihan KESKİN





