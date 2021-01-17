17 Ocak 2021 Pazar 17:02:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 17:30:00
Hadise'nin Kardashian tarzı olay oldu
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, takipçileri tarafından dünyaca ünlü TV yıldızı Khloe Kardashian'a benzetildi.
Exxen’de yayınlanacak olan ‘O Ses Türkiye Rap’ yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, çekimin ilk gününden karesini hayranlarının beğenisine sundu. Hadise, kısa sarı saçları ve tarzıyla Khloe Kardashian’ı anımsattı.
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