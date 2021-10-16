Hadise, sevgilisiyle İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Kendi adını taşıyan koleksiyon çıkaran Hadise, Mehmet Dinçerler'le el ele mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetleri inceledi. Çift, bir restorana geçerek baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta ailesiyle sorunlar yaşadığı yönünde haberler çıkan şarkıcı, habercilerin sorularını yanıtsız bırakırken, mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı. Çift, araçlarına binerek uzaklaştı.