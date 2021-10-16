Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kurallarını yıktı!
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden şarkıcı Hadise, birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşklarını gözler önüne serdi.
Hadise, sevgilisiyle İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Kendi adını taşıyan koleksiyon çıkaran Hadise, Mehmet Dinçerler'le el ele mağazaları gezerek yeni sezon kıyafetleri inceledi. Çift, bir restorana geçerek baş başa romantik bir yemek yedi. Çıkışta ailesiyle sorunlar yaşadığı yönünde haberler çıkan şarkıcı, habercilerin sorularını yanıtsız bırakırken, mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı. Çift, araçlarına binerek uzaklaştı.