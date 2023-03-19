Hadise: Normale dönmek bana zor geliyor

Şarkıcı Hadise, 11 ilde yaşanan depremlerin ardından normalleşme tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. 'Hâlâ içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor' diyen şarkıcının sözleri yürek sızlattı. Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı paylaşan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "40 gün geçti depremden sonra... Bu fotoğrafı 24 Şubat çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, uyuyamıyorum diye. Ne mutlu bana annem hayatta ve mesajım ona gidiyor, ne kadar şanslıyım diye düşünüyordum. O kadar anne evladını ya da evlatlar annelerini kaybetti bu depremde. Hâlâ içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor. Evet hayat devam ediyor ve etmeli ama bu felaket unutulmamalı. Elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Dualarım hayatlarını kaybedenler, arkalarında bıraktıkları aileleri, dostları ve sevdikleri için. Sizin acınızı anlayamayız eminim, ama inanın sizler için dualarımızı asla eksik etmedik ve etmeyeceğiz. Unutmayacağız."