Hadise gitti, Elçin geldi

Şarkı söylemenin yanı sıra oyunculuğa da merak duyduğunu her fırsatta dile getiren Hadise'nin hayali yarım kaldı. Hayko Cepkin ile müzikal hazırlığında olan Hadise, son dakika projeden geri çekildi. Hayko Cepkin ile müzikalin teaserlerını çeken Hadise'nin ayrılığı ekipte üzüntü yarattı. Mehmet Dinçerler ile boşanma hazırlığında olan sanatçının yerine oyuncu Elçin Sangu getirildi. Hadise'nin mahkeme süresince yalnızca konser vermek istediği öğrenildi.