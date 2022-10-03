Güzellik uğruna 16 saat aç kalıyor

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay formunu açıkladı: ''16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim içinse filtre kahve kullanıyorum.''

Başrolünde yer aldığı 'Kim Bu Aile' filmi ile 7 Ekim'de beyazperdede seyircisiyle buluşacak olan oyuncu Nurgül Yeşilçay, yapım hakkında bilgi verdi. Oyuncu, 'Pazar Sürpriz' programında Ömür Sabuncuoğlu'na konuştu. Filmde mafyayı çökertmek için polisle işbirliği yapan bir şarkıcıyı canlandıran Yeşilçay, aksiyon sahnelerinde yaşadıkları deneyimlerini, "Kore'den aksiyon sahneleri için yönetmen geldi. Adam bana gösteriyor yapmam gerekenleri ama yapamıyorum. Neden yapamıyorsun dedi ama sonunda yaptık" sözleriyle anlattı. Son dönemde formuyla dikkat çeken Yeşilçay, fit görüntüsünün nedenini, "Gece yemek yeme olayını bitirdim. Kahvaltıyı geç yapmaya özen gösteriyorum. 16 saat aç kalma formülü bende işe yaradı" dedi. Güzellik sırlarından da bahseden Yeşilçay, yüzüne yumurta akı uyguladığından söz etti. "Özellikle yumurta akını gözaltına uygulandığında torbaları azaltıyor" diyen Yeşilçay, selülitleri için de içtiği filtre kahveden geriye kalanını o bölgeye sürdüğünü söyledi.

NİKÂHI HAZIRLAYIN İMZA ATALIM

Sevgilisi Necati Kocabay'la 3 yıldır düğün yapacağını söyleyen Yeşilçay, "Magazincilerden düğün bekliyorum. Her şey hazırlansın biz gelip imzayı atalım" dedi. Kocabay'ın kendisine yaptığı "tuhaf" evlenme teklifini de anlatan Yeşilçay, "Evlenme teklifi oldukça tuhaftı. Bir şarkı yazılmış, sözleri çok ilginç. Necati Bey eski bir müzisyen. Stüdyoya girip şarkı söylemiş kendi sesiyle. Şarkının sözlerini tam hatırlamıyorum ama oldukça ilginçti. Ben seni ağlatmam, soğanları ben doğrarım gibi sözleri vardı" dedi.

