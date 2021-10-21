Eşi Okan Kurt ve kızları Hira'yla İtalya'da tatilde olan Demet Akalın, milli sporcu Mete Gazoz'la Milan'da karşılaştı. Akalın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak tarihe geçen sporcuyla uzun süre sohbet etti. Şarkıcı, birlikte çekildikleri bir karesini sosyal medya hesabından, "Canım benim başarılarınla gurur duyuyoruz" notuyla paylaştı.