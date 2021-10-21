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21 Ekim 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 13:30:00

Gurur duyuyoruz

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Eşi Okan Kurt ve kızları Hira'yla İtalya'da tatilde olan Demet Akalın, milli sporcu Mete Gazoz'la Milan'da karşılaştı.

Eşi Okan Kurt ve kızları Hira'yla İtalya'da tatilde olan Demet Akalın, milli sporcu Mete Gazoz'la Milan'da karşılaştı. Akalın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak tarihe geçen sporcuyla uzun süre sohbet etti. Şarkıcı, birlikte çekildikleri bir karesini sosyal medya hesabından, "Canım benim başarılarınla gurur duyuyoruz" notuyla paylaştı.

Etiketler : Gurur duyuyoruz Okan Kurt Hira Mete Gazoz
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