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28 Haziran 2023 Çarşamba 09:47:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 09:47:00

Güneş alerjisi oldu

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Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, güneş alerjisi olduğunu açıkladı.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinde yer alan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, güneş alerjisi olduğunu açıkladı. Berk Oktay ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, sosyal medya hesabından boyun bölgesinde oluşan kırmızılığı paylaştı. Oyuncu gönderisinin altına, "Güneş alerjisi oldum iyi mi? Bütün sırtım, kollarım, yüzüm, böyle kıpkırmızı ve kabarık. Bir de fena kaşınıyor. Kaşıyınca da yanıyor. Alerji kremiyle hapı kullanıyorum şimdi. Bayram süresince geçer herhalde" notunu düştü. Atiksoy'a takipçileri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Etiketler : Güneş alerjisi oldu Burak Özçivit Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atiksoy
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