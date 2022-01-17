Güldüren boy paylaşımı

Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile Miami'de tatil yaparken NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Türk basketbolcu Ömer Yurtseven'le buluştu. 2.10 boyundaki basketbolcu ile 1.75 boyundaki Ceceli bu hatıra fotoğrafını çektirdi.Instagram hesabından boy farklarına nükte yapan Ceceli hayranlarını güldürdü.

