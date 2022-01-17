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17 Ocak 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 11:00:00

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Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile Miami'de tatil yaparken NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Türk basketbolcu Ömer Yurtseven'le buluştu.

Mustafa Ceceli eşi Selin İmer ile Miami'de tatil yaparken NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Türk basketbolcu Ömer Yurtseven'le buluştu. 2.10 boyundaki basketbolcu ile 1.75 boyundaki Ceceli bu hatıra fotoğrafını çektirdi.Instagram hesabından boy farklarına nükte yapan Ceceli hayranlarını güldürdü.

Etiketler : Güldüren boy paylaşımı Mustafa Ceceli Selin İmer
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