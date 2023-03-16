'Güldür Güldür'ün Mehtap'ı evlendi

'Güldür Güldür Show'un yıldızı Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen Kadir Doğan'la evlendi. Yılmazkaya, müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Duygularını dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye. Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde... Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine."