Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki 'Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz' sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dileyerek videoyu yayından kaldırdı. Ali Sunal'ın moderatörlüğünde ekrana gelen ekip, eleştirilerin ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

'BAĞLAMINDAN KOPARILDI'



"Youtube'da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz."

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!