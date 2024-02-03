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Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
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03 Şubat 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 08:30:00

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler! Bakan Göktaş: Asla kabul edilemez

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Güldür Güldür adlı programda gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanılarak yapılan sözde mizaha tepki yağdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, haddi aşan skeci kınadığını belirterek “Gazilerimizi incitecek söylemler asla kabul edilemez.” dedi.

Show TV'deki Güldür Güldür adlı programda sözde "mizah" adı altında gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı. Bir gaziye yönelik "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sarf edildi ve "gazikart" ile de alay edildi. Sözde mizaha tepki yağdı.

HADDİ AŞAN SKECİ KINADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haddi aşan skeci kınadığını belirterek "Vücudunu gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek söylemler asla kabul edilemez" dedi.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de "Şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Etiketler : gazi gazikart mizah mahinur özdemir göktaş ebubekir şahin güldür güldür
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