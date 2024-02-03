Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Show TV'deki Güldür Güldür adlı programda sözde "mizah" adı altında gazilere yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı. Bir gaziye yönelik "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sarf edildi ve "gazikart" ile de alay edildi. Sözde mizaha tepki yağdı.

HADDİ AŞAN SKECİ KINADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haddi aşan skeci kınadığını belirterek "Vücudunu gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek söylemler asla kabul edilemez" dedi.

"İNCELEME BAŞLATILDI"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de "Şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" açıklaması yaptı.