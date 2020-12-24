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24 Aralık 2020 Perşembe 01:31:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 17:03:00

Gülçin Ergül'den yeni yıla özel şarkı

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Gülçin Ergül, yeni yıl şarkısı ile müzikseverlerin karşına çıkmaya hazırlanıyor.

Düzenlemesi Emre Bayar’a ait ‘Yeni Yılın Kutlu Olsun'u piyasaya süren Gülçin Ergül, ‘’Yeni yılda yepyeni bir sayfa aç, geriye bakma yarına odaklan, negatif ne varsa kalsın ardında" ifadelerini kullandı. Ergül, koronavirüs salgını ile geçen bu zor yılda dinleyicilerine moral ve umut aşıladığını da ekledi.

Etiketler : Gülçin Ergül yeni yıl şarkısı müzikseverler magazin
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