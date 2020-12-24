Gülçin Ergül'den yeni yıla özel şarkı

Düzenlemesi Emre Bayar’a ait ‘Yeni Yılın Kutlu Olsun'u piyasaya süren Gülçin Ergül, ‘’Yeni yılda yepyeni bir sayfa aç, geriye bakma yarına odaklan, negatif ne varsa kalsın ardında" ifadelerini kullandı. Ergül, koronavirüs salgını ile geçen bu zor yılda dinleyicilerine moral ve umut aşıladığını da ekledi.