Gülben'e kırgınım

Ece Seçkin, iptal edilen Düzce konserine Gülben Ergen'in sahne almasıyla ilgili konuştu: "Gülben, 'o konser zaten benimdi' demesine üzüldüm."

Şarkıcı Ece Seçkin ve Gülben Ergen, arasında yaşanan sahne kırgınlığı devam ediyor. Popçu, geçtiğimiz günlerde Düzce'de iptal edilen konser polemiği hakkında ilk kez konuştu. 22 yıl sonra 2. Lig'e yükselen Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında popçunun sahneye çıkacak olması bazı kişilerce 'Kadın sanatçı yakışmaz' diye engellenmişti. Kendisinin yerine Gülben Ergen'in konser almasıyla ilgili konuşan Seçkin, "Ben o konsere çıkartılmadım değil çıkamadım. Tarihler bana uymadığı için Gülben Ergen'e teklif gitti. Kendisinin tavrı ve duruşuyla ilgili bir yorum yapmayacağım. 'O konser zaten benim konserimdi' demiş üzüldüm doğrusu, moralim bozuldu. Biz birbirimizi desteklememiz gereken bir dönemde bir tane konser için böyle şeylerin yaşanıyor olması beni üzüyor" dedi.