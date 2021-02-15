Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım
Gülben Ergen, Milyon TV kanalına konuk oldu. Kariyeri ve kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ergen, yıllar önce oynadığı Dadı hakkında itirafta bulundu.
Gülben Ergen, Milyon TV kanalına konuk oldu. Kariyeri ve kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ergen, yıllar önce oynadığı Dadı hakkında itirafta bulundu. O zamanlar ilgiyle izlenen diziden çok az para kazandığını ifade eden şarkıcı, '' Dadı'dan aldığım parayı söylesem inanamazsın. Çok azdı. 13 bölüm sonra dizi tutunca arttı'' diye konuştu.