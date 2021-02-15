Gülben Ergen: Dadı dizisinden para kazanamadım

Gülben Ergen, Milyon TV kanalına konuk oldu. Kariyeri ve kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ergen, yıllar önce oynadığı Dadı hakkında itirafta bulundu. O zamanlar ilgiyle izlenen diziden çok az para kazandığını ifade eden şarkıcı, '' Dadı'dan aldığım parayı söylesem inanamazsın. Çok azdı. 13 bölüm sonra dizi tutunca arttı'' diye konuştu.

