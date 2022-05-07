Gül döktüm yollarına!

Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile 7. kez nikâh masasına oturan Seda Sayan balayı için çıktıkları Paris tatiline devam ediyor. Her fırsatta mutluluğunu dile getiren Sayan, eşiyle pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Sayan ve Ökten'e arkadaşları sürpriz yaptı. Çifte, dostları Paris'te yürüdükleri yollara gül yaprakları döktü. Sanatçı, o anları Instagram hesabından paylaştı.

