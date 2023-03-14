Oyuncu Ebru Şahin, başrolünü Birkan Sokullu'yla paylaşacağı 'Yüz Yıllık Mucize' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şahin, OGM Pictures imzalı yapımdaki rolü için imajını yeniledi. Oyuncu siyah olan saçını kahverengi tonlara boyadı. Şahin, yeni imajını Instagram'dan yayınladı. Oyuncunun gönderisine basketbolcu eşi Cedi Osman, "Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel" yorumunda bulundu.