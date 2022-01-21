Gösterinin geliri köy okuluna

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' adlı tek kişilik gösterisini Maximum Uniq Hall'de sahneledi. Performansıyla beğeni toplayan Sakallıoğlu'nu ünlü isimler izledi. Gecede göze çarpanlar arasında Burcu Biricik, Esra Erol, Merve Özbey-Kenan Koçak, Berkay-Özlem Ada Şahin ve İbrahim - Nurdan Büyükak vardı. Komedyan, gösteriden elde edeceği gelirin tamamıyla köy okullarımızda okuyan çocukların eğitim gereçlerini alacağını açıkladı.