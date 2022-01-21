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21 Ocak 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 12:30:00

Gösterinin geliri köy okuluna

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' adlı tek kişilik gösterisini Maximum Uniq Hall'de sahneledi.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' adlı tek kişilik gösterisini Maximum Uniq Hall'de sahneledi. Performansıyla beğeni toplayan Sakallıoğlu'nu ünlü isimler izledi. Gecede göze çarpanlar arasında Burcu Biricik, Esra Erol, Merve Özbey-Kenan Koçak, Berkay-Özlem Ada Şahin ve İbrahim - Nurdan Büyükak vardı. Komedyan, gösteriden elde edeceği gelirin tamamıyla köy okullarımızda okuyan çocukların eğitim gereçlerini alacağını açıkladı.

Etiketler : Gösterinin geliri köy okuluna Doğru Koca Nasıl Seçilir Yasemin Sakallıoğlu
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