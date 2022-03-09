Görüşmeleri online yapıyor

Yeni anne olan oyuncu Özge Özpirinçci, vaktinin büyük bir çoğunluğunu kızı Mercan ile geçiriyor. Bir süre kızını büyüteceğini ve hemen setlere dönmeyeceğini belirten oyuncu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Oyuncu, kızı Mercan'ın kolunu, elini ya da yüzüstü yatarken bir pozunu da paylaşarak hayranlarına minik jestler yapıyor. Oyuncu son paylaşımında hayranlarına dış dünyayla nasıl bağlantı kurduğunu açıkladı. Oyuncu, arkadaşlarıyla facetime üzerinden yüz yüze görüşmeler yaparak hasret gideriyor.