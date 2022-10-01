VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Görmezden geliniyoruz
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Süre uzatıldı
Miçotakis'i kızdıracak Türkiye yorumu
Milyonlara müjde niteliğinde haber!
Telefon ve bilgisayar cildin düşmanı
Sonbaharda iç ortam alerjisi uyarısı
SÜT sadece kemik ve dişlere değil beyne de faydalı
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 1 Ekim
Biden: Putin bizi korkutmuyor ve korkutamayacak
Bakan Dönmez: Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam
Zelenskiy: Ukrayna'nın doğusunda önemli sonuçlar aldık
Tarım Kredi, takipte borcu olanların yapılandırma süresini uzattı
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi
KKTC: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz
Bakan Bozdağ: 2023 seçimlerindeki mücadelemiz sadece 7'li masadakilerle değil
Çipras'tan Miçotakis yönetimine ABD üsleri konusunda eleştiri
Putin'den yeni kararname: 120 bin kişi askere alınacak
AB ülkeleri gaza tavan fiyat konusunda uzlaşamadı
MSB: 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi
Stoltenberg: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Fransa'da kuş gribi alarmı: 5 binden fazla beldede karantina
KİT'lerde 2. çeyrek itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor
İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
01 Ekim 2022 Cumartesi 12:01:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 12:01:00

Görmezden geliniyoruz

ABONE OL

Ünlü rapçi Emir Can İğrek, yeni nesil müzisyenler olarak görmezden gelindiklerini söyledi: "Bunu doğal buluyorum çünkü her zaman 'yeni' bir soru işaretidir.''

Son dönemin genç ve popüler şarkıcılarından Emir Can İğrek, YouTube'da 'Dur Bi Dinle' programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Sektöre dair ''Yeni nesil müzisyenler olarak görmezden gelindiğimiz birçok yer var'' açıklamasında bulunan rapçi, sözlerine ''Bunu doğal buluyorum çünkü her zaman 'yeni' bir soru işaretidir. Geleneksel medya için de biz bir soru işaretiyiz'' şeklinde devam etti.

SEZEN AKSU MESAJ ATTI

Sanat camiasında sevildiğini söyleyen İğrek, '' Sezen Aksu'nun, benim hakkımda Zeynep Bastık'a mesaj attığını biliyorum. Zeynep'e, 'Gelirken Emir Can'ı da getir' demiş ama henüz gidemedim. Çok heyecan verici bir şey... Az önce de annem aradı Fulya Terim bir tanıdığımız aracılığıyla selam göndermiş bana. Çok sevindim'' dedi. Yayında ideallerinden söz eden rapçi, ''Türkiye tarihine geçecek şarkılar yazmak, Türkiye tarihinde bir figür olmak istiyorum. Burada şu ana kadar bir sevgi elde ettik, bir başarı elde ettik; bunun devam etmesini istiyorum'' dedi.

Etiketler : emir can iğrek dur bi dinle rap sezen aksu
Sahnede yine ağladı

Sahnede yine ağladı
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
Ortaköy yerine Adana'ya gitti

Ortaköy yerine Adana'ya gitti
Akbabaların göç rotası izlendi

Akbabaların göç rotası izlendi
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
Çağla'dan robot dansı

Çağla'dan robot dansı
Paris stili

Paris stili
Can'dan kapanış

Can'dan kapanış
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes