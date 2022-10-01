Görmezden geliniyoruz

Son dönemin genç ve popüler şarkıcılarından Emir Can İğrek, YouTube'da 'Dur Bi Dinle' programına katılarak samimi açıklamalarda bulundu. Sektöre dair ''Yeni nesil müzisyenler olarak görmezden gelindiğimiz birçok yer var'' açıklamasında bulunan rapçi, sözlerine ''Bunu doğal buluyorum çünkü her zaman 'yeni' bir soru işaretidir. Geleneksel medya için de biz bir soru işaretiyiz'' şeklinde devam etti.



SEZEN AKSU MESAJ ATTI

Sanat camiasında sevildiğini söyleyen İğrek, '' Sezen Aksu'nun, benim hakkımda Zeynep Bastık'a mesaj attığını biliyorum. Zeynep'e, 'Gelirken Emir Can'ı da getir' demiş ama henüz gidemedim. Çok heyecan verici bir şey... Az önce de annem aradı Fulya Terim bir tanıdığımız aracılığıyla selam göndermiş bana. Çok sevindim'' dedi. Yayında ideallerinden söz eden rapçi, ''Türkiye tarihine geçecek şarkılar yazmak, Türkiye tarihinde bir figür olmak istiyorum. Burada şu ana kadar bir sevgi elde ettik, bir başarı elde ettik; bunun devam etmesini istiyorum'' dedi.