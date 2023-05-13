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13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:45:00

Görgüzel'e Tatlıses mutluluğu

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İbrahim Tatlıses, Selen Görgüzel'e sahip çıktı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Selen Görgüzel'e sahip çıktı. Görgüzel, merhum sanatçı Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısını Kozyatağı Sahne17 adlı mekandaki sahnesinde seslendirirken ses sistemi nedeniyle bir ara detone oldu. O anlar sosyal medyada paylaşılırken Görgüzel'e Tatlıses, sahip çıktı. Bir televizyon programına bağlanan Tatlıses, "Bende sahnede çok teknik problemler yaşadım, detone olduğum zamanlarda olmuştur" dedi. Görgüzel ise, "Orkestra ile yaşanan teknik problemlerden dolayı küçük bir detone olma durumu yaşandı. Sağ olsun İbrahim Tatlıses'in desteği beni çok mutlu etti. Meslek hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.

Etiketler : ibrahim tatlıses selen görgüzel magazin
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