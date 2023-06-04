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04 Haziran 2023 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 14:30:00

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

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Gönül Dağı' dizisi 100. bölümünü özel bir geceyle kutladı.

TRT'nin Berk Atan'ın başrolünde yer aldığı 'Gönül Dağı' dizisi 100. bölümünü özel bir geceyle kutladı. Etkinliğe TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, yönetmeni, senaristleri, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı. Geçtiğimiz sezon senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Ali İlhan da geceye gelerek eski ekip arkadaşlarının yanında oldu. Organizasyonda, dizinin müziklerine imza atan sanatçılar konser verdi.

Etiketler : trt gönül dağı kutlama
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