Gonca'ya bu kez rockçı sevgili

Çift, aşklarını şimdilik gözlerden uzak yaşıyor. Hakan Altun ile kısa bir birlikteliği olan Gonca Vuslateri, aradığı aşkı yine müzik dünyasından buldu. Ünlü ismin, Hakan Altun'un ardından Duman grubu gitaristi Batuhan Mutlugil ile sürpriz bir birlikteliğe yelken açtığı kulislerde konuşulmaya başlandı. Çiftin bu dedikoduları ise Gonca Vuslateri'nin Mutlugil'in paylaştığı fotoğraflara kalp emojisi koymasıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta 5 yıllık eşi Leyla Mutlugil'den boşanan ünlü rockçı ile Gonca Vuslateri'nin birlikteliklerini şimdilik gözlerden uzak yaşamak istedikleri öğrenildi. İkili konu hakkında bir açıklama yapmadı.

