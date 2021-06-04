Gökhan haklı bulundu

Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen, kızları Selen Sevigen'in eski eşi Gökhan Özen'in sosyal medyadan kendilerine yönelik hakaret ve tehditlerini sürdürdüğünü iddia ederek üçüncü kez uzaklaştırma kararı aldırdı. Sevigen Ailesi'nin tamamen canını yakmak amacıyla uzaklaştırma aldırdığını iddia eden Özen'i, mahkeme haklı buldu. Mahkeme, delil yetersizliğinden Gökhan Özen hakkında verilen 1 aylık tedbir kararını kaldırdı.

Neslihan Keskin

