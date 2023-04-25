VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz
YKS'ye kaç kişinin başvurduğu açıklandı
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Ankara-Sivas YHT ilklere imza attı
İran'dan PKK'ya İHA Eğitimi
Akaryakıtta son dakika indirimi
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!
25 Nisan 2023 Salı 08:14:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 08:14:00

Gipsy Kings geliyor

ABONE OL

Latin müziğinin ülkemizde de çok sevilen efsane grubu Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes, 2 ayrı şehirde sahne almak üzere ülkemize geliyor.

Latin müziğinin ülkemizde de çok sevilen efsane grubu Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes, 2 ayrı şehirde sahne almak üzere ülkemize geliyor. Konserler 17 Haziran akşamı İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 18 Haziran gecesi ise Ankara Congresium'da gerçekleşecek. Latin müziğinin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olan Gipsy Kings, poptan etkilenen flamenko rumba albümleriyle 60 milyondan fazla sattı.

Etiketler : Gipsy Kings geliyor Latin müziği ipsy Kings featuring Nicolas Reyes
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Anne acısı

Anne acısı
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
Mavi tik'ler uçtu!

Mavi tik'ler uçtu!
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
SAHNELER RENKLENDİ

SAHNELER RENKLENDİ
Çok ağır ilaçlar alıyorum

Çok ağır ilaçlar alıyorum
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX