Gipsy Kings geliyor

Latin müziğinin ülkemizde de çok sevilen efsane grubu Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes, 2 ayrı şehirde sahne almak üzere ülkemize geliyor. Konserler 17 Haziran akşamı İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 18 Haziran gecesi ise Ankara Congresium'da gerçekleşecek. Latin müziğinin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olan Gipsy Kings, poptan etkilenen flamenko rumba albümleriyle 60 milyondan fazla sattı.