30 Ocak 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 12:30:00
Gençlik festivaline geri sayım
Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Kuşadası Gençlik Festivali' için geri sayım başladı.
Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Kuşadası Gençlik Festivali' için geri sayım başladı. Milyon Yapım organizatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik 7-8-9-10 Temmuz tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Kuşadası Davutlar bölgesindeki Sevgi Plajı'nda düzenlenecek olan festivalde birbirinde ünlü isimler sahne alacak.