Gençlik festivaline geri sayım

Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Kuşadası Gençlik Festivali' için geri sayım başladı. Milyon Yapım organizatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik 7-8-9-10 Temmuz tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Kuşadası Davutlar bölgesindeki Sevgi Plajı'nda düzenlenecek olan festivalde birbirinde ünlü isimler sahne alacak.