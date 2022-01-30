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30 Ocak 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 12:30:00

Gençlik festivaline geri sayım

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Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Kuşadası Gençlik Festivali' için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en büyük müzik etkinliği 'Kuşadası Gençlik Festivali' için geri sayım başladı. Milyon Yapım organizatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlik 7-8-9-10 Temmuz tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Kuşadası Davutlar bölgesindeki Sevgi Plajı'nda düzenlenecek olan festivalde birbirinde ünlü isimler sahne alacak.

Etiketler : Gençlik festivali Kuşadası Gençlik Festivali 7-8-9-10 Temmuz
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